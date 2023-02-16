استشهاد ثلاثة عسكريين ومقتل ثلاثة مطلوبين خلال الاشتباكات في بلدة حورتعلا- البقاع

اعلن الجيش اللبناني عبر حسابه على “تويتر” “استشهاد ثلاثة عسكريين ومقتل ثلاثة مطلوبين خلال الاشتباكات التي وقعت في بلدة حورتعلا- البقاع”.

وكان الجيش افاد عن “عمليات دهم لمنازل مطلوبين بتجارة المخدرات تنفذها وحدة من الجيش ودورية من مديرية المخابرات في بلدة حورتعلا- البقاع. وقد تعرض العناصر لإطلاق نار فردوا على مصادر النيران ما أدى إلى وقوع إصابات من الجانبين”.

رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي كتب عبر” تويتر”: “قدر الجيش أن يكون دائما في الصدارة دفاعا عن الوطن وسيادته وحماية أهله وأن يدفع الثمن غاليا من أرواح عسكرييه. ‏تحية إكبار لشهداء الجيش الثلاثة الذين سقطوا اليوم في البقاع والدعاء بأن يشفي الله العسكريين الجرحى. تعازينا الحارة الى الجيش وقيادته”.

وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم كتب ايضا عبر “تويتر”: “تحية إجلال وتقدير لشهدائنا الذين سقطوا اليوم في البقاع في حربهم على تجار المخدرات دفاعا عن أمن المواطنين وسلامتهم. ‏هذا قدر العسكريين، الذين ما ترددوا يوما في الذود عن الوطن حتى الاستشهاد. ‏المجد والخلود لشهداء جيشنا، ‏والشفاء العاجل للجرحى. ‏حمى الله الجيش، ‏حمى الله لبنان”.