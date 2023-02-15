قوى الأمن: العثور على جثة رجل مجهول الهوية في خلدة – موقع قناة المنار – لبنان
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February 15 2023 - 23:38

قوى الأمن: العثور على جثة رجل مجهول الهوية في خلدة

منذ 3 ساعة 15 February، 2023
قوى الامن الداخلي
لبنان

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ الآتي: “بتاريخ 12-2-2023، عثر في محلة جسر خلدة على جثة رجل مجهول الهوية، في العقد السادس من العمر تقريبا، قصير القامة، نحيف البنية، حنطي البشرة، ملتح، وأبيض الشعر واللحية.

ونقلت الجثة إلى مستشفى “كمال جنبلاط. لذلك، وبناءً على إشارة القضاء المختص، تطلب المديرية العامة لقوى الأمن من ذويه أو ممن يعرف عنهم شيئا، إبلاغهم الحضور الى المستشفى المذكور، والاتصال بمفرزة سير بعبدا في وحدة الدرك الإقليمي على الرقم: 289150-01، تمهيدا لاستلام الجثة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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