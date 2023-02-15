“القومي”: الجولان المحتل سوري الهوية والانتماء.. والمقاومة الخيار الوحيد لتحريره

قالت عمدة الإعلام في الحزب السوري القومي الإجتماعي في لبنان في بيان لها الثلاثاء “في الذكرى الحادية والأربعين لإنتفاضة أهلنا في الجولان السوري المحتل رفضاً لقرار العدو الصهيوني بضم الجولان إلى كيان الاغتصاب وعلى الرغم من مضي 56 عاماً على احتلال جولاننا السوري، و41 عاماً على قرار الضم المشؤوم، فإن أبناء شعبنا في الجولان المحتل، يواجهون الاحتلال بتأكيد انتمائهم القومي”، وتابعت “فتحية إلى أهلنا الصامدين في الجولان الذين يجسدون فعل البطولة من خلال تمسكهم بهويتهم السورية ورفضهم كل محاولات الترغيب والترهيب التي يمارسها الاحتلال الصهيوني”.

وأشاد البيان “بالتصدي البطولي لأبناء الجولان البواسل لكل جرائم الإحتلال من عمليات التهويد وصولا إلى محاولات المحتل فرض “قوانينه ومناهجه” على السوريين الجولانيين المتمسكين بأرضهم”، وحيا “وقفة أهلنا في الجولان المحتل تجاه أبناء شعبنا المتضررين من الزلزال الذي أصاب المناطق السورية الشمالية”، ورأى “في هذه الوقفة تأكيداً راسخاً على وحدة الحياة بين المواطنين السوريين”، وأكد أن “الجولان المحتل سوري الهوية والانتماء ولن تقوى أي قوة في العالم مهما بلغت من العتو والغطرسة والعدوان، على قهر إرادة شعب اتخذ من الصمود والمقاومة خياراً وحيداً لتحرير أرضه المحتلة وتثبيت حقه في السيادة والكرامة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام