وفد من حماس زار السفير الروسي: جرائم الاحتلال لن تردع المقاومة

زار ممثل حركة “حماس” في لبنان أحمد عبد الهادي الثلاثاء السفير الروسي في لبنان ألكسندر روداكوف في مقر السفارة ببيروت، وكان عرض لاخر التطورات على الساحة الفلسطينية وأوضاع اللاجئين في لبنان.

وأكد عبد الهادي أن “جرائم الاحتلال لن تردع المقاومة عن الدفاع عن شعبنا الفلسطيني وحقوقه المشروعة”، وتابع “الاحتلال يحاول تغيير معالم مدينة القدس وفرض وقائع جديدة في المسجد الأقصى من خلال زيادة اقتحامات المستوطنين وإقامة طقوس تلمودية داخل باحات المسجد الأقصى”.

ودعا عبد الهادي إلى “الضغط على وكالة الأونروا لإقرار خطة طوارئ عاجلة للاجئين في لبنان”. وشدد على “استقرار الوضع الأمني في المخيمات”.

من جهته، رحب روداكوف بالوفد، وأكد “موقف روسيا الثابت في دعم القضية الفلسطينية والتضامن مع الشعب الفلسطيني وقضيته”، داعيا إلى “ضرورة تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية”.