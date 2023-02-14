وصول طائرة عسكرية رومانية الى مطار بيروت تنقل مساعدات بمتضرري الزلزال في سوريا – موقع قناة المنار – لبنان
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February 14 2023 - 18:48

وصول طائرة عسكرية رومانية الى مطار بيروت تنقل مساعدات بمتضرري الزلزال في سوريا

منذ 3 ساعة 14 February، 2023
طائرة رومانية
لبنان

وصلت ظهر الثلاثاء إلى القاعدة الجوية في مطار بيروت الدولي طائرة عسكرية رومانية تنقل على متنها مساعدات انسانية الى المناطق المتضررة في سوريا جراء الزلزال المدمر الذي ضربها.

وكان في استقبالها على أرض المطار، سفير رومانيا لدى سوريا دان ساندوفيتش ووفد من الاتحاد الأوروبي.

وقال السفير الروماني من المطار “هذه أولى الطائرات التي ستصل تباعا الى المطار لتنقل بعدها الى سوريا، وهي محملة باكثر من خمسة اطنان من مساعدات طبية وغذائية وثياب شتوية بمساعدة وتعاون وتنسيق مع الاتحاد الاوروبي. وهذه الطائرات تعبير عن تضامن رومانيا، حكومة وشعبا، مع شعب سوريا في هذه اللحظات المؤلمة والقاسية بسبب الزلزال المدمر”، وتابع “رومانيا سترسل ايضا طائرات محملة بالمساعدات نفسها لتنقل بعدها الى منطقة غازي عنتاب شمال سوريا”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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