أمن الدولة توضح: الخيم التي نهدمها غير مأهولة – موقع قناة المنار – لبنان
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February 14 2023 - 14:56

أمن الدولة توضح: الخيم التي نهدمها غير مأهولة

منذ 34 mins 14 February، 2023
المديرية العامة لامن الدولة
لبنان

تناقلت بعض الوسائل الإعلاميّة خبراً تناول المديريّة العامة لأمن الدولة، زاعمةً أنها تقوم بهدم خيم للنازحين السوريّين في بعض المخيّمات بعد طردهم منها.
أوضح مصدر في أمن الدّولة أنّ”هدم الخيم الخالية هذه من السكّان، في مختلف المخيّمات، أمر روتينيّ تقوم به المديريّة تنفيذاً لقرارات المحافظين التي تستند على قرارات حكوميّة رسميّة،  إذ تبيّن أنه يتمّ تأجيرها من قبل بعض المنتفعين، لأغراض منافية للأخلاق والقانون”.
وأضاف المصدر، “المديريّة العامّة لأمن الدّولة سوف تتابع عملها هذا، حمايةً لأمن المخيّمات والنازحين على السّواء وتطبيقاً للقوانين المرعيّة الإجراء”.

المصدر: بريد الموقع

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