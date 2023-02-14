ارتفاع أسعار القمح وسط مخاوف على المعروض

ارتفعت أسعار القمح إلى أعلى مستوياتها في شهرين هذا الأسبوع وسط مخاوف من تعرض موسم الزراعة والحصاد في أوكرانيا للخطر، بحسب ما أفادت العديد من وسائل الإعلام نقلا عن تجار.

وأغلقت العقود الآجلة للقمح لشهر مارس المقبل في بورصة شيكاغو التجارية عند أكثر من 8.0075 دولار للبوشل يوم أمس الاثنين، وهو أعلى مستوى منذ 23 نوفمبر الماضي.

وانخفضت الأسعار قليلا في تعاملات اليوم الثلاثاء لكنها لا تزال عند مستويات مرتفعة.

وقفزت أسعار القمح يوم الجمعة الماضي، وعزا محللون الزيادة إلى مخاوف من أن تفاقم الصراع في أوكرانيا ستعرض شحنات البحر الأسود للخطر، والتي تقل بالفعل بمقدار الثلث عن الموسم السابق.

المصدر: وكالات