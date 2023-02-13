أسبوع ونيف على إضراب المصارف.. والمواطن يدفع الثمن – موقع قناة المنار – لبنان
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February 13 2023 - 20:52

أسبوع ونيف على إضراب المصارف.. والمواطن يدفع الثمن

منذ 16 mins 13 February، 2023
اضراب المصارف
تقارير مصورة - لبنان

اسبوعٌ ونيف على اضرابِ المصارف.. والمواطنُ يدفعُ الثمنَ كالعادة..

المصدر: قناة المنار

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