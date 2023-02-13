المتحدثة باسم لجنة الصليب الاحمر الدولي: لعدم تسييس المساعدات الانسانية الى سوريا

اكدت المتحدثة باسم لجنة الصليب الاحمر الدولي في الشرق الاوسط والادنى ايمان طرابلسي ان الاحتياجات في سوريا بعد الزلزال ضخمة جدا وتتصاعد مع مرور الوقت وان حجم المساعدات المقدمة من الفاعلين الدوليين هو نقطة في بحر الاحتياجات الحقيقية.

وفي حديث للمنار دعت طرابلسي الى عدم تسييس المساعدات الانسانية الى سوريا وان يتم التركيز على الجانب الانساني ومصلحة السكان، خاصة وان جزءا من التعقيد في بلوغ المساعدات في الوقت المناسب مرده الى العقوبات على سوريا.

وقالت اننا في اللجنة الدولة للصليب الاحمر عملنا على المساندة منذ الساعات الاولى، وبالشراكة مع الهلال الاحمر العربي السوري قمنا بالعمل على اغاثة السكان بالمواد اللازمة وتجهيز الملاجئ وعملنا بالشراكة مع وزارة الصحة السورية على مساعدة المستشفيات.