مقابلة خاصة | من فلسطين إلى سوريا.. قافلة انسانية وإغاثية بدأت عملها في المناطق المنكوبة

خليل موسى – دمشق

من فلسطين المحتلة إلى سوريا، صوت الوفاء المقدسي وصل براً مع قافلة إغاثية مؤلفة من الهلال الأحمر الفلسطيني وفريق البحث والانقاذ الفلسطيني، 48 شخصاً قوام هذا الفريق، منهم أطباء من اختصاصات متعددة، ومسعفون ورجال دفاع مدني، هذا الفريق بدأ العمل فور وصوله.

رغم العراقيل وتأخير الموفدين الفلسطينيين نتيجة إجراءات الاحتلال الصهويني في الداخل المحتل، وحول تفاصيل اجتماع الكوادر من مدن فلسطين تحدث السفير الفلسطيني في دمشق الدكتور سمير الرفاعي لموقع المنار.

ما يراه الفلسطينيون واجباً وطنياً هو ما حثهم، رغم المعاناة الكبيرة التي يعانونها نتيجة الظروف السياسية، انتظروا انقضاء الإجراءات القسرية، بدأت الرحلة وها هي تعمل الآن.

بلد يرزح تحت الاحتلال ورغم كل ما يعيشه من ويلات الاحتلال وممارسته، وفيما هو واقع الحال الآن يقول التاريخ بصوت فلسطيني “سوريا قدمت الكثير لفلسطين، واليوم دور فلسطين أن تقدم لسوريا ضمن امكانياتها المتاحة في ظل ظروف هذا الوطن”.

وحول العلاقات بين سوريا وفلسطين تحدث السفير الفلسطيني لموقعنا..

المصدر: موقع المنار