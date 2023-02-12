فلسطين: اشتباكات مسلحة عنيفة بين مقاومين وجنود العدو على مداخل مخيم جنين – موقع قناة المنار – لبنان
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February 12 2023 - 16:32
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ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال في سوريا وتركيا إلى أكثر من 30 ألف ضحية وعمليات الانقاذ مستمرة لليوم السابع على التوالي
الأمم المتحدة: عدد ضحايا الزلزال في سوريا وتركيا سيتجاوز الـ40 ألفاً
نائب الرئيس التركي: ارتفاع عدد ضحايا الزلزال إلى 24617 والمصابين إلى 80278
الأمم المتحدة: نحو 5 ملايين ونصف مليون سوري أصبحوا دون مأوى بسبب الزلزال
سانا: الرئيس السوري بشار الاسد يستقبل وزير الخارجية الاماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان والوفد المرافق له
مكتب الأمم المتحدة بدمشق: "هيئة تحرير الشام" لم تمنحنا تصاريح لدخول المناطق شمال غرب سوريا وهو سبب عدم دخول المساعدات
نائبة المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا: نطالب بمساعدة عاجلة لسوريا بأكملها لدعم كل سوري أينما كان
مدير الطيران المدني السوري باسم منصور: المطارات السورية استقبلت 60 طائرة مساعدات انسانية حتى الآن
سانا: وصول طائرة عراقية إلى مطار حلب الدولي محملة بـ11 طناً ونصف الطن من المساعدات الطبية والغذائية للمتضررين من الزلزال
وصول طائرة بيلاروسية إلى مطار اللاذقية الدولي تحمل مساعدات اغاثية للمتضررين من الزلزال
وكالة سانا: استشهاد 4 سوريين وإصابة 10 آخرين بهجوم نفذه إرهابيو "داعش" في بادية تدمر
حزب الله يطلق من الضاحية الجنوبية لبيروت الدفعة الأولى من المساعدات لإعانة الشعب السوري برعاية السيد هاشم صفي الدين
السيد صفي الدين: القافلة الأولى ستذهب باتجاه اللاذقية وسيكون هناك دفعات أخرى تذهب لحلب ومناطق أخرى
السيد صفي الدين: من الطبيعي أمام المأساة أن نكون في لبنان وفي حزب الله تحديداً إلى جانب الشعب السوري في مأساته ومحنته
السيد صفي الدين: الغرب كشف عن الثقافة التي ينتمي إليها وأكد أنه يحمل شعارات كاذبة بالدفاع عن حقوق الإنسان
وزير الأشغال علي حمية: فتح أجوائنا ومرافئنا لنقل المساعدات الانسانية إلى سوريا تستتبع بتسهيل عبورها عبر المنافذ البرية
الشيخ نبيل قاووق: الفرصة اليوم باتت متاحة لانتخاب رئيس للجمهورية بإرادة داخلية بعدما وصل البعض إلى طريق مسدود
مراسل المنار: اشتباك مسلح بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال في حي الجابريات بمخيم جنين
كتيبة جنين: استهدفنا قوات الاحتلال في المخيم بصليات كثيفة من الرصاص والعبوات المتفجرة ونخوض مع العدو اشتباكات عنيفة
كتائب القسام- كتيبة جنين: تصدى مقاومونا إلى جانب اخوانهم في سرايا القدس لقوات الاحتلال التي اقتحمت مخيم جنين ومحيطه
مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال اعتقلت "جبريل الزبيدي" شقيق الاسير "زكريا الزبيدي" بعد اقتحام منزله في حي الجابريات بجنين
وزارة الصحة الفلسطينية: حصيلة العدوان الاسرائيلي على مخيم جنين 3 إصابات وجميعها خطرة
عشرات آلاف الصهاينة يتظاهرون ضد حكومة بنيامين نتنياهو للأسبوع السادس على التوالي
الأمين العام لحركة الجهاد الاسلامي زياد النخالة يوجه رسالة للإمام السيد علي الخامنئي في الذكرى الـ44 لانتصار الثورة
النخالة: الثورة الإسلامية غيرت وجه المنطقة وتركت آثاراً كبيرة على امتداد العالم وأثرت في سياساته
الرئيس الإيراني السيد ابراهيم رئيسي يتوجه يوم الثلاثاء المقبل إلى الصين على رأس وفد سياسي واقتصادي وصناعي رفيع المستوى
الرئيس الباكستاني عارف علوي يهنئ الإمام السيد علي الخامنئي بذكرى انتصار الثورة: ملتزمون بتعزيز العلاقات مع إيران
يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في مهرجان "شهادة وانتصار" بمناسبة ذكرى الشهداء القادة يوم الخميس المقبل عند الـ3 عصرا
فلسطين: اشتباكات مسلحة عنيفة بين مقاومين وجنود العدو على مداخل مخيم جنين
منذ 2 ساعة
12 February، 2023
العدو الاسرائيلي
فلسطين
مخيم جنين
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