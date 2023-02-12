فلسطين: قوات الاحتلال تقتحم محيط منزل عائلة بشير المهدد بالهدم في جبل المكبر بالقدس (قناة الاقصى) – موقع قناة المنار – لبنان
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February 12 2023 - 10:40

فلسطين: قوات الاحتلال تقتحم محيط منزل عائلة بشير المهدد بالهدم في جبل المكبر بالقدس (قناة الاقصى)

منذ 21 mins 12 February، 2023
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