نقابة المعلمين طالبت النواب بمنحهم حق الاستفادة من زيادة راتبين

طالبت نقابة المعلمين في المدارس الخاصة هيئة مكتب مجلس النواب التي تعقد بعد غد الاثنين اجتماعا لإعداد جدول أعمال الجلسة التشريعية المقبلة، “بتعديل رقم الاقتراح الذي أعده مكتب الوزير زياد بارود من أجل تصحيح الخطأ الوارد في الموازنة والذي حرم المعلمين من الاستفادة من زيادة راتبين بالعملة الوطنية على الراتب الأساسي (البند رقم ٧٠ على جدول الأعمال)، واعتباره بندا طارئا من الضروري إقراره وعلى نحو عاجل، حفاظا على مبدأ وحدة التشريع بين القطاعين العام والخاص، ومن أجل تحسين الراتب الأساسي للمعلم، ولا سيما في صندوق التعويضات، ومن أجل تحسين رواتب المعلمين في الخدمة الفعلية في المدارس الخاصة أسوة بزملائهم في القطاع الرسمي”.