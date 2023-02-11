ندوة في بيروت عن الواقع الحقوقي في البحرين تُطالب بوقف العقاب الجماعي والإفراج عن معتقلي الرأي

بمناسبة مرور اثنتي عشرة سنة، على انطلاق الحراك الشعبي، المطالب بتحقيق الاصلاح في البلاد، نظّم منتدى البحرين لحقوق الإنسان، ندوة صحفية في العاصمة اللبنانية بيروت، عرض فيها الواقع الحقوقي في البحرين.

حضر الندوة، عدد من ممثلي المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية، إضافة الى عدد من الناشطين الحقوقيين والصحفيين، المتابعين للشأن الحقوقي في البحرين. وكشف رئيس المنتدى باقر درويش، عن إعتقال أكثر من عشرين ألفاً تعسفياً خلال 12 عاماً، مشيراً الى تعرّض الآلاف منهم للتعذيب وسوء المعاملة.

وأكّد المشاركون في الندوة، أنّ السطة لم تتجاوب مع كل الدعوات لتحقيق الإصلاح السياسي في البلاد، وإعتمدت العقاب الجماعي، في مواجهة الحراك.

ولفت المشاركون الى أنّ السلطة البحرينية، ورغم المناشدات الدولية والمحلية، عملت على حلّ الجمعيات السياسية المعارضة، وإعتقال قادة هذه الجمعيات، فضلاً عن إعتقال ناشطي الرأي والصحفيين، والاستمرار بتنفيذ أحكام الإعدام.

وطالب عضو الهيئة التنفيذية في لجنة دعم الصحفيين، عبد الحافظ معجب، السلطات البحرينية، بضرورة الإفراج الفوري عن كافة معتقلي الرأي والقادة السياسييين في البلاد، وإعادة الجنسية لمئات الناشطين الذين تمّ تجريدهم منها، في تحدّ لكل القوانين الدولية.

المصدر: مواقع