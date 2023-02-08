“عمال البلديات في بعلبك الهرمل”: للوقوف بجانب سوريا وتقديم المساعدة اللازمة لها

قالت “نقابة عمال وموظفي البلديات في محافظة بعلبك الهرمل – لبنان” في بيان لها الاربعاء “نتقدم بأحر التعازي والمواساة من الشعب السوري الشقيق جرّاء تعرضه لفاجعة الزلزال المدمر الذي وقع فجر يوم الإثنين والذي ضرب شمال البلاد وارتداداته التي طالت معظم بلاد الشرق الأوسط وما خلفه من آثار كارثية أودت بحياة الكثيرين ، حصل كل ذلك بالتزامن مع الأحوال الجوية الصعبة وموجة الصقيع واشتداد سرعة الرياح التي ساعدت بتوسيع رقعة الدمار”.

واضاف البيان “إننا في نقابة عمال وموظفي البلديات في محافظة بعلبك الهرمل إذ نتقدم إليكم بالتعزية والمواساة حيث أن مصابكم مصابنا وعزاؤكم عزاؤنا ووجعكم وجعنا، فلطالما كنا وسنبقى كما قال الرئيس الراحل حافظ الأسد رحمه الله (الشعب اللبناني والشعب السوري شعبٌ واحد في بلدين )”، وتابع “إننا إذ نؤكد على هذا القول قولاً وفعلاً وقد أثبت التاريخ، نعلن عن تضامننا ووقوفنا جانبكم ونضع كامل إمكانياتنا البشرية وغير البشرية بتصرفكم وندعو المجتمع الدولي والحكومات والحكام العرب وجميع الهيئات الدولية الإغاثية للمبادرة العاجلة بالوقوف إلى جانب الشعب السوري وقيادته وتقديم المساعدة اللازمة العاجلة”.

وقال البيان “نتقدم من القيادة السورية والشعب السوري عامة وأسر الضحايا والجرحى خاصةً بأصدق مشاعر التعزية والمواساة سائلين الله عز وجل أن يعينكم على تجاوز هذه الكارثة”.

المصدر: بريد الموقع