سانا: وصول طائرة باكستانية إلى مطار دمشق الدولي تحمل ٤ أطنان من الأدوية والمواد الغذائية للمتضررين من الزلزال – موقع قناة المنار – لبنان
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February 26 2023 - 13:38

سانا: وصول طائرة باكستانية إلى مطار دمشق الدولي تحمل ٤ أطنان من الأدوية والمواد الغذائية للمتضررين من الزلزال

منذ 44 mins 26 February، 2023
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