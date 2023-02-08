الرئيس التركي في جولة تفقدية في كهرمان مرعش: ارتفاع عدد ضحايا الزلزال إلى 8574 – موقع قناة المنار – لبنان
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February 8 2023 - 13:22

الرئيس التركي في جولة تفقدية في كهرمان مرعش: ارتفاع عدد ضحايا الزلزال إلى 8574

منذ 25 mins 8 February، 2023
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