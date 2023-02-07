هيئة الزلازل التركية: زلزال جديد بقوة 5.4 يضرب ولاية كهرمان جنوب شرق البلاد – موقع قناة المنار – لبنان
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February 7 2023 - 01:10

هيئة الزلازل التركية: زلزال جديد بقوة 5.4 يضرب ولاية كهرمان جنوب شرق البلاد

منذ 2 ساعة 6 February، 2023
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