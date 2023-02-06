وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية اجرى اتصالا برئيس الحكومة السورية

أكد وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية، خلال اتصاله برئيس الحكومة السورية المهندس حسين عرنوس، “عمق علاقات التاريخ والجغرافيا بين البلدين”.

وقد تابع حمية “الحدث الأليم الذي أصاب الأشقاء في الجمهورية العربية السورية”، بعدما كان تم التواصل مع وزيري النقل والصحة السوريين، المهندس زهير خزيم، والدكتور علي الغباش، وقد استُقبل الأخير في مطار رفيق الحريري الدولي بيروت واجتمع حمية به، في طريق عودته إلى سوريا من الخارج مرورا بالأراضي اللبنانية.

وأكد حمية للغباش أن “لبنان الرسمي على أهبة الاستعداد لوضع كل الامكانات المتاحة في خدمة الشعب السوري الشقيق لمواجهة تداعيات هذه الكارثة”.

رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي كان أجرى اتصالا برئيس الحكومة السوري حسين عرنوس مقدما فيه تعازيه إلى سوريا حكومة وشعبا.

وأفاد المكتب الإعلامي للوزير حمية بأنه “على اثر الاجتماع بالوزير الغباش، وبتكليف من رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، اتصل حمية بدوره بالرئيس عرنوس، لتقديم واجب العزاء إليه ووإلى سوريا دولة وشعبا، “مكررا على مسامعه قرار الحكومة اللبنانية الذي ينبع من عمق علاقة التاريخ والجغرافيا بين البلدين والشعبين الشقيقين”.