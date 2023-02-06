بالفيديو والصور| ما يقارب 4 آلاف قتيل جراء زلزال تركيا.. هذه آخر التطورات الإنسانية والإغاثية

أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) ارتفاع عدد قتلى الزلزال الذي ضرب جنوبي البلاد إلى 2316 شخصا. وأفاد رئيس إدارة الكوارث والطوارئ التركية يونس سيزر في تصريح صحفي الإثنين، أن 2316 شخصا لقوا مصرعهم جراء الزلزال الذي ضرب ولاية قهرمان مرعش وبلغت قوته 7.7 درجات. وأضاف أن عدد المصابين ارتفع إلى 13 ألفا و293 مصابا، فيما بلغ عدد المباني التي تدمرت بفعل الزلزال 5606.

وفي سوريا، قتل 1392 أكثر من ألف شخص على الأقل في أنحاء سوريا جراء الزلزال الذي ضربها فجراً ومركزه تركيا، في حصيلة جديدة غير نهائية، وفق ما أعلنت وزارة الصحة السورية وفرق إغاثة.

وأعلنت وزارة الصحة السورية ارتفاع عدد القتلى الى 659 وإصابة 1419 آخرين في حصيلة غير نهائية في في محافظات حلب واللاذقية وحماة وطرطوس. كما أفادت فرض الإغاثة في ادلب بمقتل 733 شخصاً وإصابة أكثر من 2100 آخرين.

وضرب زلزال مدمر بقوة 7.7 على مقياس ريختر جنوب تركيا وشمال سوريا فجر اليوم الإثنين، فيما وصلت ارتدادات الزلزال إلى دول أخرى في المنطقة، وشعر بها السكان في لبنان والعراق ومصر.

بالفيديو | لحظة انهيار مبنى في تركيا جراء الزلزال

أردوغان يعلن الحداد 7 أيام ودول عربية تعلن عن جسور جوية للمساعدة في مواجهة تداعيات الزلزال

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الحداد العام في عموم البلاد لمدة 7 أيام بسبب الزلازل التي ضربت جنوبي تركيا. وجاء في التعميم الذي وقع عليه الرئيس مساء الإثنين: “نتيجة الزلازل التي ضرب بلدنا في 6 فبراير/ شباط 2023، تقرر الحداد الوطني لمدة 7 أيام، وتنكيس الأعلام داخل البلاد وفي الممثليات الخارجية لغاية الأحد 12 فبراير”.

وقررت 6 دول عربية، الإثنين، إنشاء جسور جوية وتقديم مساعدات إغاثية وطبية عاجلة؛ لدعم تركيا في مواجهة آثار كارثة الزلزال الذي ضرب جنوبي البلاد فجر الإثنين. وأفادت وكالة الأنباء القطرية، بأن أمير البلاد تميم بن حمد آل ثاني أصدر تعليماته بإطلاق جسر جوي لتركيا. و”تنطلق أولى رحلات الجسر الجوي الذي خصصته قطر لدعم تركيا لمواجهة كارثة الزلزال اليوم”، وفق الوكالة. ويرافق أولى رحلات الجسر الجوي “فريق من مجموعة البحث والإنقاذ القطرية الدولية، بالإضافة إلى مستشفى ميداني ومساعدات إغاثية وخيم ومستلزمات شتوية”.

بالفيديو | لحظة حدوث هزة أرضية اليوم الإثنين خلال عملية إنقاذ ضحايا الزلزال

كما قررت الكويت، إنشاء جسر جوي لإرسال مساعدات وطواقم طبية إلى تركيا، عقب صدور توجيهات من أمير البلاد نواف الأحمد الجابر الصباح، لمساندتها بمواجهة آثار الزلزال، وفق وكالة الأنباء الرسمية. ووجه رئيس الإمارات محمد بن زايد آل نهيان بإنشاء مستشفى ميداني وإرسال فريقي بحث وإنقاذ إضافة إلى إمدادات إغاثية عاجلة إلى المتأثرين من الزلزال في تركيا وسوريا، وفق وكالة الأنباء الرسمية للبلاد. ​​​​​​​

وفي لبنان، قال وزير البيئة ناصر ياسين، إن بلاده سترسل اليوم فريق إنقاذ مؤلفا من 72 شخصا من الجيش والدفاع المدني والإطفاء إلى تركيا للمساعدة في جهود البحث الجارية جراء الزلزال.

وفي الجزائر، وجه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بإرسال فريق من الحماية المدنية إلى تركيا للمساهمة في جهود إنقاذ متضرري الزلزال الذي ضرب ولاية قهرمان مرعش فجر الإثنين. وتنفيذا لتعليمات تبون، قام وزير الداخلية الجزائري إبراهيم مراد بالتوجه إلى المقر الرئيس للحماية المدنية (الدفاع) بالعاصمة “للإشراف على إرسال فريق للمساعدة في عمليات الإنقاذ والإغاثة”، وفق التلفزيون الجزائري الرسمي.

وحسب وسائل إعلام محلية بينها موقع النهار الإخباري، فإن فريق الحماية المدنية يتكون من 89 فردا، وسيصل مساء اليوم إلى تركيا للمساهمة في عمليات الإنقاذ. كما أعلن وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، عبر تويتر، أنه “بتوجيه من الملك عبد الله الثاني، سترسل المملكة مساعدات للبلدين الشقيقين للإسهام في الجهود الإغاثية”.​​​​​​​

3 آلاف جندي تركي يشاركون في عمليات الإنقاذ بمنطقة الزلزال

ويشارك أكثر من 3 آلاف جندي تركي في عمليات البحث والإنقاذ الجارية بمنطقة الزلزال جنوبي تركيا. وتتواصل عمليات البحث والإنقاذ عقب الزلزال الذي وقع في ولاية قهرمان مرعش ووصل تأثيرها إلى 10 ولايات مجاورة.

وأشارت وزارة الدفاع التركية في بيان، الإثنين، إلى تكليف “كتائب الإنقاذ خلال الكوارث الطبيعية” للمشاركة بعمليات البحث والإنقاذ في ولايات هطاي وملاطية وعثمانية وقهرمان مرعش. وعلى صعيد متصل وصل وزير الدفاع التركي خلوي أكار إلى ولاية هطاي رفقة رئيس هيئة الأركان يشار غولر وقائد القوات البرية موسى أوسيفر، وتلقى إحاطة حول جهود عمليات الإنقاذ.

وفي معرض رده على أسئلة الصحفيين قال أكار إن طائرات القوات الجوية التركية شكلت “جسر مساعدات جوي”. وأوضح أن 17 طائرة شحن من طراز A400m بدأت بتسيير رحلات جوية متواصلة محملة بالمساعدات من إسطنبول وإزمير وأنقرة إلى ولايتي غازي عنتاب وأضنة. ولفت إلى مشاركة مسيرتين من طراز “أقينجي” لتنسيق الجهود في منطقة الزلزال. وذكر أن أعمال نصب الخيام مستمرة في كافة المناطق المتضررة من الزلزال.

دول تواصل إرسال المساعدات الإغاثية وفرق الإنقاذ إلى تركيا

وتواصل دول عدة إرسال مساعداتها الإغاثية وفرق الإنقاذ إلى مناطق الزلزال جنوبي تركيا. وفي هذا الإطار، أعلنت ماليزيا إرسالها فريقا مكونا من 75 خبيرا، ومعدات مستخدمة في البحث والإنقاذ. ومن المقرر أن يتجه الفريق الإغاثي الماليزي إلى تركيا، مساء الإثنين، على متن الخطوط الجوية التركية، بحسب مراسل الأناضول.

بدورها، أعرب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، عن تضامنه مع تركيا في الزلزال الذي وقع فجر الإثنين، جنوبي البلاد. وأضاف في بيان، أن الهند مستعدة لتقديم كافة المساعدات اللازمة لتجاوز هذه الكارثة. بدورها، ذكرت رئاسة الوزراء الهندية، أن فريقا مكونا من 100 شخص، وكلاب مدربة على البحث والإنقاذ، ستتوجه إلى المناطق المتضررة من الزلزال جنوبي تركيا. وأضافت في بيان، أن الفريق يضم أيضا أطباء، وعناصر بحث وإنقاذ.

وفي سياق متصل، أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، إجراءه اتصالا هاتفيا مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، معزيا إياه في ضحايا الزلزال. وأضاف في تغريدة عبر تويتر، أن بلاده تعتزم إرسال فريق إغاثي إلى المناطق المنكوبة جنوبي تركيا، مبينا أن الفريق الباكستاني يضم خبراء كوارث، وأطباء، وعناصر بحث وإنقاذ. كما سترسل باكستان، معدات إغاثية، وخيم إيواء، وبطانيات، حيث من المقرر أن تتجه مساء اليوم إلى تركيا.

من جانبها، أعلنت تايوان إرسالها فريقا إغاثيا مكونا من 40 شخص، إلى المناطق المنكوبة في تركيا. وذكرت وكالة “CNA” التايوانية للأنباء، أن الفريق يضم أيضا كلابا بوليسية مدربة على البحث والإنقاذ، إضافة إلى مركبات ومعدات خاصة بالكوارث. وغادر الفريق التايواني بلاده على متن الخطوط الجوية التركية، بحلول الساعة 17:25 بحسب التوقيت المحلي التركي. كما تعتزم تايوان تقديم دعم بقيمة 200 ألف دولار إلى تركيا، لمكافحة آثار الزلزال.

وفي سياق متصل، أرسلت بريطانيا، وسويسرا، وإيطاليا، وإسبانيا، ومالطا، والنمسا، وفنلندا، وهولندا وأستونيا، فرقا مختصة إلى تركيا لمساندة سلطات الأخيرة في أعمال البحث والإنقاذ عن ناجين من الزلزال.

فرق بحث وإنقاذ تنطلق من عدة دول باتجاه مناطق الزلزال بتركيا

وانطلقت فرق البحث والإنقاذ من دول عدة حول العالم، متجهة إلى المناطق المتضررة من الزلزال الذي ضرب جنوبي تركيا، فجر الإثنين. وفي هذا الإطار، أعلنت عدة دول في البلقان، إرسال فرق مختصة لمساندة السلطات التركية في أعمال البحث والإنقاذ عن ناجين تحت الأنقاض.

ودول البلقان التي أعلنت حتى الآن إرسالها فرق بحث وإنقاذ إلى تركيا، هي كرواتيا، وصربيا، والجبل الأسود، والبوسنة والهرسك وألبانيا. وفي سياق متصل، أعلنت اليابان إرسال فريقها الوطني للإنقاذ الطارئ، إلى تركيا.

وذكرت السفارة اليابانية بأنقرة، في بيان، أن طلائع الفريق الوطني سيصل تركيا، اعتبارا من مساء الاثنين، وستتجه إلى ولاية أضنة، إحدى المناطق المتضررة من الزلزال. بدورها، أعلنت وزارة الطوارئ الكازاخية، مغادرة فريق بحث وإنقاذ، البلاد في طريقها إلى المناطق المنكوبة بتركيا. وأوضحت أن الفريق يضم عناصر بحث وإنقاذ، وكلابا بوليسية، ومعدات لمكافحة الكوارث.

حريق كبير في ميناء إسكندرون في إقليم هاتاي المطلّ على البحر المتوسط جنوب تركيا

واندلع حريق كبير وتصاعدت أعمدة الدخان اليوم (الاثنين)، فوق ميناء “إسكندرون” في إقليم هاتاي المطلّ على البحر المتوسط في جنوب تركيا، حسب شهود ولقطات مصورة. وتعرضت المنطقة لزلزالين كبيرين في وقت سابق، اليوم، مما أدى إلى وقوع أضرار واسعة النطاق وخسائر في الأرواح. ولم يتضح حتى الآن ما الذي يحترق.

سورية تناشد أعضاء الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الدولية لمد يد العون ودعم جهودها لمواجهة تداعيات الزلزال المدمر

السخاء الدولي لمواجهة تداعيات الزلزال في تركيا، ليس نفسه في سوريا، حيث وناشدت دمشق الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، والأمانة العامة للمنظمة، ووكالاتها، وصناديقها، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، والمنظمات الدولية لمد يد العون ودعم الجهود التي تبذلها الحكومة السورية في مواجهة تداعيات الزلزال المدمر، معربة عن شكرها وتقديرها للدول والمنظمات التي أعربت عن تضامنها.

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان: “تعرضت سورية فجر اليوم الاثنين الـ 6 من شباط 2023 لزلزال مدمر بلغت قوته 7.7 درجات على مقياس ريختر، أدى في حصيلة أولية إلى وقوع مئات الوفيات، وإصابة الآلاف، وانهيار عشرات المباني السكنية، وتصدع غيرها، وإلحاق أضرار بالغة بالبنى التحتية والمرافق الخدمية والحيوية وعلى الفور استنفرت الجمهورية العربية السورية كافة، وزارات ومؤسسات الدولة لمواجهة آثار هذا الزلزال والهزات الارتدادية التي تلته والتي لا تزال مستمرة”.

بالفيديو | عمليات الإنقاذ في حماة والتي تقوم بها الجهات السورية المختصة بالتعاون مع الأهالي والفرق المحلية

وأضافت الوزارة: “إن سورية تناشد الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة والأمانة العامة للمنظمة ووكالاتها وصناديقها المختصة واللجنة الدولية للصليب الأحمر وغيرها من شركاء العمل الإنساني من منظمات دولية حكومية وغير حكومية لمد يد العون ودعم الجهود التي تبذلها الحكومة السورية في مواجهة الكارثة الإنسانية، ولا سيما فيما يتعلق بأعمال البحث عن الأحياء وإنقاذ العالقين تحت الأنقاض، وانتشال الجثث، وتقديم المساعدات الغذائية والصحية ولوازم الإيواء والإطعام للمتضررين من هذه الكارثة الطبيعية في جميع أنحاء الجمهورية العربية السورية، وذلك وفقاً لمعايير العمل الإنساني التي أرساها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 46/182 المؤرخ بـ 19-12-1991 وبالتنسيق والتعاون مع الحكومة السورية وبعثاتها الدبلوماسية في الخارج”.

وختمت الوزارة بالقول: “تعرب حكومة الجمهورية العربية السورية عن شكرها وتقديرها للدول والمنظمات التي أعربت عن تضامنها مع سورية وشعبها وتعازيها بضحايا الزلزال المدمر، وأبدت استعدادها لتقديم المساعدة للشعب السوري في هذه الظروف الصعبة”.

الرئيس الأسد يتلقى عدداً من برقيات التعزية والتضامن مع سورية

تلقى الرئيس السوري بشار الأسد بعد ظهر اليوم، اتصالاً هاتفياً من رئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين. وقدم الرئيس بوتين خلال الاتصال باسمه وباسم الشعب الروسي التعازي بضحايا الزلزال المدمر، وأكد أن روسيا مستعدة للوقوف إلى جانب الشعب السوري في محنته، وأن الحكومة الروسية قررت إرسال فرق إنقاذ ومساعدات عاجلة من أجل دعم جهود الحكومة السورية لتجاوز آثار هذه الكارثة.

وشكر الرئيس الأسد القيادة الروسية على هذه المبادرة، معتبراً أن هذا الموقف من روسيا الاتحادية يعبر عن عمق العلاقات التي تربط بين البلدين والشعبين، وهو امتداد لكل ما قدمته روسيا لسورية في حربهما المشتركة على الإرهاب.

وبعث رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ رسالة تعزية إلى الرئيس الأسد، معبّراً عن خالص وأحر التعازي لأسر الضحايا، والتمنيات بالشفاء للمصابين، معرباً عن الثقة بأن سورية قيادة وشعباً قادرة على تجاوز آثار الكارثة في أقرب وقت ممكن.

وكذلك تقدم الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي في برقيته للرئيس الأسد بتعازيه بضحايا الزلزال، وأكد استعداد بلاده لتقديم المساعدات على وجه السرعة.

بالفيديو | القوات الروسية في سوريا تقوم بتقديم المساعدة للسكان المتضررين من الزلزال

وتلقى السيد الرئيس بشار الأسد برقية تعزية من السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان، أعرب فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته لسيادته وللشعب السوري بضحايا الزلزال الذي ضرب سورية فجر اليوم.

كما تلقى برقية مماثلة من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أكد فيها وقوف الجزائر حكومةً وشعباً إلى جانب الشعب السوري في هذه الظروف القاسية، واستعدادها لمد يد العون والمساعدة في كل مجهود من شأنه التخفيف من حدة وآثار هذه المأساة الأليمة.

وأكد الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين تضامن المملكة حكومةً وشعباً مع الجمهورية العربية السورية في تجاوز آثار هذه الكارثة الطبيعية. وأعرب الملك الاردني عبد الله الثاني في برقيته للرئيس الأسد عن تعازيه، مبدياً استعداد بلاده لتقديم المساعدات لأسر الضحايا وللمصابين. وعبّر رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو عن الدعم لعائلات الضحايا، متمنياً لجميع المتضررين من الكارثة الطبيعية الشفاء العاجل.

وكان الرئيس الأسد تلقى أيضاً برقية تعزية من الرئيس الفلسطيني محمود عباس تقدم فيها بخالص التعازي القلبية للرئيس الأسد والشعب السوري وعائلات الضحايا، معرباً عن تضامن دولة فلسطين مع سورية في هذا المصاب الجلل. كما أعرب رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في برقيته للرئيس الأسد عن استعداد الحكومة العراقية لتقديم العون والمساعدة في أي مجال تطلبه الحكومة السورية.

بالفيديو | من عمليات الإنقاذ في سوريا

وترأس الرئيس بشار الأسد اجتماعاً طارئاً لمجلس الوزراء صباح اليوم لبحث تداعيات الزلزال الذي ضرب سورية فجر اليوم بقوة بلغت 7.7 درجات، متسبباً بسقوط مئات الضحايا وعدد كبير من الإصابات وانهيار وتصدع العشرات من الأبنية السكنية.

وتم تقييم الوضع الأولي الراهن عقب الزلزال الكبير وتحديد المحافظات والمواقع الأكثر تضرراً والتي تركزت بشكل أكبر في محافظات حلب وحماة واللاذقية. وبناء على الواقع الراهن تم وضع خطة تحرك طارئة على المستوى الوطني تقودها غرفة عمليات مركزية تعمل على مدار الساعة، إضافة إلى فرق ميدانية على الأرض.

بالفيديو | الهلال الاحمر العراقي يرسل 50 طنا من المساعدات الى سوريا و150 مسعفا الى تركيا

وزارة الدفاع تستنفر كافة وحداتها لتقديم العون للسكان المتضررين من الزلزال

وقامت وحدات من الجيش السوري بإجراءات فورية وعاجلة لمساعدة السكان المتضررين من الزلزال، من خلال نشر مجموعات كبيرة من عناصر الجيش في الأماكن الأكثر تضرراً. كما نشرت قيادة الجيش السوري الآليات والمعدات الهندسية والوسائل اللازمة لعمليات الإنقاذ والإخلاء ورفع الأنقاض. وتم إسعاف المصابين إلى المشافي وتأمين المستلزمات والاحتياجات الملحة للأسر المتضررة التي غادرت منازلها وما تزال عمليات الإنقاذ ورفع الأنقاض مستمرة حتى هذه اللحظة.

واستنفرت وزارة الدفاع كافة وحداتها وتشكيلاتها ومؤسساتها في جميع المحافظات لتقديم العون الفوري والمساعدة العاجلة للسكان المتضررين من الزلزال، والبحث عن الأشخاص العالقين تحت الأنقاض وإسعاف المصابين، وإزالة آثار الدمار.

فرق الإغاثة الإيرانية تحضر إلى جانب الفرق السورية في موادجة تداعيات الزلزال المدمر

وحضرت فرق الإغاثة الإيرانية ومحور المقاومة بجانب الطواقم الطبية وفرق الإنقاذ السورية، حيث تقوم بتقديم المساعدات الإغاثية للشعب السوري، بعد تعرض مناطق في البلاد لزلزال مدمر. وتقف إيران ومحور المقاومة، بعد مضي عشر سنوات من حضور المستشاريين في مواجهة الإرهاب، إلى جانب المؤسسات الحكومة السورية، لمساندو الشعب في مواجهة تداعيات الزلزال.

حملات إغاثة وتبرع بالدم في دمشق للمتضررين من الزلزال

ونظم الاتحاد الوطني لطلبة سوريا، اليوم الإثنين حملة طوعية للتبرع بالدم في دمشق للمتضررين جراء الزلزال الذي ضرب البلاد. وأشارت رئيس الاتحاد الوطني لطلبة سوريا دارين سليمان إلى توجيه العمل على عدة مسارات من خلال الفرق التطوعية للمشاركة مع فرق الإغاثة، وأيضاً فتح باب التطوع وحملات التبرع بالدم للوقوف جنباً إلى الكوادر الأخرى في المساعدة.

ودعا الاتحاد، جميع الأطباء والطلاب والمسعفين وطلاب الدراسات العليا للالتحاق الفوري لتقديم العون والمساعدة للمشافي والمراكز الصحية في حلب وحماة واللاذقية.

وفي شمال غرب سوريا حيث سيطرة الجماعات المسلحة، ارتفعت ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال لأكثر من 700 حالة وفاة وأكثر من 2000 مصاب والعدد مرشح للارتفاع بشكل كبير بسبب وجود مئات العوائل تحت الأنقاض. وارتفع عدد الأبنية المنهارة بشكل كلي عن 210 بناء، وأكثر من 440 بشكل جزئي وآلاف المباني التي تصدعت في شمال غربي سوريا.

وناشدت فرق الدفاع المدني في مناطق شمال غرب سوريا جميع المنظمات الإنسانية والجهات الدولية إلى تقديم الدعم المادي ومساعدة المنظمات التي تستجيب لهذه الكارثة ومساعدة ضحايا الزلزال بشكل عاجل.

بالفيديو | ولادة تحت الأنقاض في ريف حلب

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الإجتماعي، لحظة انتشال طفل رضيع ولد حديثا تحت ركام منزل الوالدة المدمر جراء الزلزال في مدينة جنديرس بريف حلب. وقال ناشطون إن أمه الرضيع ولدته ثم ماتت ملتحقة بكامل أسرتها.

المصدر: مواقع