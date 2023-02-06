الوزير نصّار اتّصل بنظيره السّوري وبالسفير التركي متضامناً: سلامتنا من سلامة إخوتنا في سورية

أجرى وزير السياحة المهندس وليد نصّار اتصالاً هاتفياً بنظيره السوري وزير السياحة المهندس محمد رامي مرتيني، أعرب خلاله عن تضامنه الكامل مع سورية وشعبها بالمحافظات المتضررة من جرّاء الزلزال المدمّر الذي ضرب المنطقة بعد منتصف ليل اليوم، وخصوصاً في محافظات حلب وحماة وادلب واللاذقية وطرطوس، مؤكداً أن “سلامتنا من سلامة إخوتنا في سورية”.

وتقدّم بالتعازي الحارة من ذوي الضحايا، متمنياً الشفاء العاجل للجرحى والمصابين.

كذلك، اتصل نصّار وفق بيان لمكتبه الإعلامي، بالسفير التركي في لبنان علي بارش أولوصوي، مقدماً التعازي ومعرباً عن تضامنه مع تركيا وشعبها.

المصدر: بريد الموقع