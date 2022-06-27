الوزيران حميه ونصار تناولا القرارات المتعلقة بإنجاح الرزنامة السياحية – موقع قناة المنار – لبنان
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June 27 2022 - 13:50

الوزيران حميه ونصار تناولا القرارات المتعلقة بإنجاح الرزنامة السياحية

منذ 2 ساعة 27 June، 2022
الوزير حمية
لبنان

عقد وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال الدكتور علي حميه  اجتماعاً  مع وزير السياحة في حكومة تصريف الاعمال وليد نصار، وتناولا التنسيق القائم بين الوزارتين، وخصوصاً القرارات المتعلقة بإنجاح الرزنامة السياحية الواعدة هذا الموسم.

وعرض الوزيران  للإجراءات اللوجستية التي قامت بها وزارة الاشغال في مطار رفيق الحريري الدولي، وذلك ضمن رؤية الوزير حميه وتوجيهاته القاضية بوضع كل مرافق الوزارة في خدمة باقي الوزارت المعنية، وتحديدا وزارة السياحة.

واكد حميه “حرصه على استمرار التنسيق والتعاون بين الوزارتين كونه الكفيل بالمساهمة الفعالة للنهوض مجدداً بالإقتصاد الوطني ضمن ارادة ورؤية تكاملية واحدة”.

من جهته، اثنى نصار على “القرارات التي يتخذها الوزير حميه ونظرته حول تفعيل المرافق العامة للدولة لما لها من اثر ايجابي في خدمة الدولة والمواطنين معاً”.

اشارة الى انه من المقرر ان يتفقد حميه ونصار الاسبوع الحالي مطار رفيق الحريري الدولي.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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