الوزيران حميه ونصار تناولا القرارات المتعلقة بإنجاح الرزنامة السياحية

عقد وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال الدكتور علي حميه اجتماعاً مع وزير السياحة في حكومة تصريف الاعمال وليد نصار، وتناولا التنسيق القائم بين الوزارتين، وخصوصاً القرارات المتعلقة بإنجاح الرزنامة السياحية الواعدة هذا الموسم.

وعرض الوزيران للإجراءات اللوجستية التي قامت بها وزارة الاشغال في مطار رفيق الحريري الدولي، وذلك ضمن رؤية الوزير حميه وتوجيهاته القاضية بوضع كل مرافق الوزارة في خدمة باقي الوزارت المعنية، وتحديدا وزارة السياحة.

واكد حميه “حرصه على استمرار التنسيق والتعاون بين الوزارتين كونه الكفيل بالمساهمة الفعالة للنهوض مجدداً بالإقتصاد الوطني ضمن ارادة ورؤية تكاملية واحدة”.

من جهته، اثنى نصار على “القرارات التي يتخذها الوزير حميه ونظرته حول تفعيل المرافق العامة للدولة لما لها من اثر ايجابي في خدمة الدولة والمواطنين معاً”.

اشارة الى انه من المقرر ان يتفقد حميه ونصار الاسبوع الحالي مطار رفيق الحريري الدولي.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام