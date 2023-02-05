العدو الاسرائيلي يواصل سياساته بسرقة الاراضي الفلسطينية

أخطرت قوات العدو الإسرائيلي الأحد بقرار للاستيلاء على 45 دونما في منطقة ديراستيا وبوقف العمل والبناء بـ8 منشآت، غرب سلفيت بالضفة المحتلة.

وقال رئيس بلدية دير استيا معاذ سلمان إن “قوات الاحتلال سلّمت اخطارا بالاستيلاء على 45 دونما تعود ملكيتها لورثة المواطن مصطفى منصور من بلدة ديراستيا، بمنطقة تعرف جبل الذيب شمال البلدة، المحاذية لمستوطنة عمنوئيل المقامة على أراضي المواطنين”.

بدورها، أوضحت مصادر فلسطينية ان “سلطات الاحتلال سلّمت 8 مواطنين إخطارات بوقف العمل والبناء في منازل ومنشآت، في منطقة الصفحة ببلدة دير بلوط”.

المصدر: وكالة وفا