لليوم التاسع على التوالي.. العدو الاسرائيلي يواصل حصاره لأريحا بالضفة المحتلة

تواصل قوات العدو الإسرائيلي حصارها المفروض على مدينة أريحا ومخيم عقبة جبر بالضفة الغربية الفلسطينية المحتلة، لليوم التاسع على التوالي، وتحديدا منذ الـ29 من كانون الثاني/يناير الماضي.

وأوضحت مصادر فلسطينية أن “قوات الاحتلال تواصل إغلاق مداخل مدينة أريحا الرئيسة والفرعية، من خلال حواجز عسكرية أقامتها، وتقوم بتقييد حركة مركبات المواطنين، ما تسبب بأزمات سير طويلة على مداخل المدينة”.

بدوره، قال محافظ أريحا والأغوار جهاد أبو العسل إن “قوات الاحتلال تعيق حركة الطلاب والمرضى والتجار عبر الحواجز العسكرية، وتستمر بمداهمة منازل المواطنين واعتقالهم”.

من جهته، قال رئيس بلدية أريحا عبد الكريم سدر إن “حكومة الاحتلال تواصل حصارها لمدينة أريحا وفرضها لسياسة العقاب الجماعي على الأهالي، خاصة على المواطنين في مخيم عقبة جبر، وتلحق المزيد من الخسائر المادية بالمزارعين كون هذه الفترة هي ذروة الموسم الزراعي”، وأضاف أن “الخسائر المادية للمدينة وصلت لعشرات ملايين الشواقل بسبب تأثر قطاعي الزراعة والسياحة بشكل كبير والذين تعتمد عليهما المدينة بشكل أساسي”.

وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت مخيم عقبة جبر جنوب أريحا السبت، ما أدى إلى إصابة 13 مواطنا بجروح، وصفت حالة اثنين منهم بالخطيرة، فيما اعتقلت آخرين.

المصدر: وكالة وفا