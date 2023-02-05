العدو الاسرائيلي شن حملة اعتقالات بالضفة المحتلة طالت كوادر الجهاد الإسلامي

شنت قوات العدو الإسرائيلي فجر اليوم الأحد حملة مداهمات اعتقالات واسعة في صفوف قيادات وكوادر حركة الجهاد الإسلامي وعلى رأسهم الشيخ خضر عدنان في بلدة عرابة غرب جنين بالضفة الغربية الفلسطينية المحتلة.

وأفادت مصادر فلسطينية أن “قوات الاحتلال اعتقلت القيادي في حركة الجهاد الإسلامي بالضفة المحتلة بعد تفجير باب المنزل واقتحامه بالقوة في بلدة عرابة غرب جنين”، ولفتت الى أن “قوات الاحتلال اقتحمت منزل منزل الأسير المحرر ماهر الأخرس في بلده عجه”.

واشارت المصادر الى ان “الاحتلال اعتقل الشاب خالد غوادرة من بلدة بير الباشا قضاء جنين، والشاب إبراهيم الزبيدي بعد مداهمة منزله والعبث بمحتوياته في مخيم الجلزون شمال رام الله”.

المصدر: فلسطين اليوم