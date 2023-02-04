إعلام العدو يقول إن الجيش الإسرائيلي أسقط طائرة من دون طيار تسللت من قطاع غزة بإتجاه الأراضي المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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February 4 2023 - 22:46
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إعلام العدو يقول إن الجيش الإسرائيلي أسقط طائرة من دون طيار تسللت من قطاع غزة بإتجاه الأراضي المحتلة
منذ 1 ساعة
4 February، 2023
المقاومة الفلسطينية
غزة
فلسطين المحتلة
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