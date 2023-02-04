إعلام العدو يقول إن الجيش الإسرائيلي أسقط طائرة من دون طيار تسللت من قطاع غزة بإتجاه الأراضي المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
February 4 2023 - 22:46

إعلام العدو يقول إن الجيش الإسرائيلي أسقط طائرة من دون طيار تسللت من قطاع غزة بإتجاه الأراضي المحتلة

منذ 1 ساعة 4 February، 2023
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة