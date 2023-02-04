برعاية السيد رئيسي … تسليم 10 آلاف منزل للمواطنين ضمن مشروع مهر الاسكاني

حضر رئيس الجمهورية الايراني السيد ابراهيم رئيسي مراسم تسليم 10 آلاف وحدة سكنية للمواطنين ضمن مشروع “مهر” الاسكاني (مشروع بناء مساكن للمواطنين الذين لا يملكون منازل وبأسعار مناسبة ضمن نظام تعاونيات، توفر الحكومة الاراضي والخدمات الحياتية لها).

وقد حضر رئيس الجمهورية صباح اليوم السبت الى منطقة برند جنوب طهران ليسلم بنفسه مفاتيح وحدة سكنية واحدة الى احدى الأسر.

وقد سلمت الحكومة الايرانية اليوم السب 10 آلاف وحدة سكنية لهؤلاء المواطنين 6838 منها في منطقة برند و 3162 منها في باقي انحاء البلاد.

وقال رئيس الجمهورية في تصريحات له في برند ان تسليم 10 آلاف وحدة سكنية اليوم سيكون ان شاء الله مقدمة لتسليم باقي الوحدات السكنية قيد الانشاء والذي يجري العمل لاكمالها وتدشينها ليلا ونهارا .

واشار رئيس الجمهورية الى بناء المدارس والمساجد ومراكز التسوق والاماكن الرياضية والحسينيات الى جوار هذه الاحياء المبنية حديثا واعتبر ذلك عملا جيدا وعظيما لتلبية حاجة المواطنين.

المصدر: وكالة فارس