وزير الاشغال: 3 آليات تعمل على فتح طريق في كفردبيان

أعلن وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال الدكتور علي حميه، اليوم السبت، أن “ثلاث اليات على الاقل تعمل بخط متواز على فتح طريق في كفردبيان في اليوم الاول لانطلاق موسم التزلج”.

واشار الى ان “الزيارة التفقدية التي قمت بها مساء امس لمركز جرف الثلوج في فاريا التابع للوزارة، جاءت استكمالا لزيارات المراكز الأخرى للوقوف على الجهوزية والاستعداد على صعيد العاملين والآليات فيها تحسبا للعواصف المقبلة، بغية الحفاظ على سلامة المواطنين ومساهمة من الوزارة في نجاح موسم السياحة الشتوية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام