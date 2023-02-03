شهيد فلسطيني برصاص الإحتلال قرب حاجز حوارة جنوب نابلس

استشهد شاب فلسطيني، مساء اليوم الجمعة، عقب إطلاق جيش الاحتلال الإسرائيلي النار عليه، قرب حاجز حوارة العسكري جنوب نابلس. وأعلن مدير مركز الاسعاف والطوارئ بالهلال الأحمر في نابلس، أحمد جبريل، أن الشاب عبدالله سميح أحمد قلالوة (25 عاما) من قرية الجديدة جنوب جنين، استشهد متأثرا بجروحه الحرجة برصاص الاحتلال، مضيفا أن طواقمه تسلمت جثمان الشهيد، وجرى نقله إلى مستشفى رفيديا الحكومي.

وبارتقاء الشاب قلالوة، يرتفع عدد الشهداء الذين ارتقوا برصاص الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه منذ بداية العام الجاري، إلى 36 شهيدا، بينهم 8 أطفال، وسيدة مسنة.

بالفيديو | مشهد مؤثر لوالدة الشهيد عبدالله قلالوة أثناء توديعها له

حماس: ندعو إلى شد الرحال إلى المسجد الأقصى

وزفت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إلى جماهير الشعب الفلسطيني المرابط الشهيد عبد الله سميح أحمد قلالوة، مؤكدة أن نزيف دم الشهادة الطاهر في أرجاء الوطن سيكون وقوداً لانتفاضة شعبنا في وجه عدوان الاحتلال وإجرامه، ودفاعاً عن القدس والأقصى المبارك.

وعزت حماس ذوي الشهيد قلالوة، ودعت أبناء الشعب الفلسطيني إلى مواصلة النفير وشد الرحال إلى المسجد الأقصى المبارك، والمقاومين الأبطال إلى استهداف قوات الاحتلال وقطعان مستوطنيه في كل المواقع والثكنات.

الجهاد الإسلامي: تصاعد جرائم القتل بحق أبناء شعبنا سيشعل مزيداً من لهيب الغضب

ونعت حركة الجهاد الإسلامي إلى جماهير شعبنا وأمتنا شهيد فلسطين الشاب عبد الله سميح قلالوة، وأكدت أن تصاعد جرائم القتل بدم بارد بحق أبناء شعبنا سيشعل مزيداً من لهيب الغضب في وجه الاحتلال وجنوده القتلة وتتحمل حكومة العدو الفاشية تداعيات وقوفها وتأييدها لهذه الجرائم البشعة.

وشدد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي مهدي الشرقاوي على أن ارتقاء الشهيد عبد الله قلالوة واعدامه جريمة تضاف إلى جرائم الاحتلال وتحفر بذاكرة الأجيال إن المحتل لا يفهم سوى لغة المقاومة والصمود.

وأضاف الشرقاوي “نبرق بالتعزية والمواساة لعائلة الشهيد ولشعبنا في بلدة الجديدة الباسلة، وأن دماء الشهداء ستزهر نصر على المحتل”.

“فتح” تنعى شهيدها عبد الله قلالوة

ونعت حركة التحرير الوطنيّ الفلسطينيّ (فتح)، شهيدها الشاب عبد الله قلالوة الذي استُشهد، اليوم الجمعة، برصاص جيش الاحتلال عند حاجز حوّارة العسكريّ جنوب نابلس.

وأكّدت حركة (فتح)، في بيان صادر عن مفوضيّة الإعلام والثقافة والتعبئة الفكريّة، اليوم الجمعة، أنّ جريمة إعدام الشهيد قلالوة تُضاف إلى جرائم منظومة الاحتلال الفاشيّة المتواصلة بحقّ أبناء شعبنا، مضيفة أنّ سياسة الإعدام المتعمّد تكشف عن النزعة الإجراميّة- الإرهابيّة للاحتلال وجيشه الذي لا يأبه بالقانون الدولي والمواثيق ذات الصّلة، مُحمّلةً الاحتلال المسؤوليّة الكاملة عن تداعيات هذه الجرائم وما سينجم عنها ميدانيا.

ودعت حركة (فتح) المجتمع الدولي إلى التدخّل الفوريّ، وتوفير الحماية لشعبنا الذي يتعرّض لإرهاب مزدوج يمارسه جيش الاحتلال من جهة، ومن جهة أُخرى؛ يمارسه المستوطنون المُسلّحون، مؤكّدةً أنّ الصمت الدولي، والاكتفاء بالبيانات الورقيّة واللفظيّة يُرخي العنان لمنظومة الاحتلال بممارسة كافّة أشكال الإرهاب والتنكيل، مُردفةً أنّه سيتم محاسبة الاحتلال على جرائمه من خلال القرارات التي اتخذتها القيادة الفلسطينيّة.

المصدر: مواقع