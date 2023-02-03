المدفعية الأوكرانية تستهدف 12 جندياً ارادوا الاستسلام للجيش الروسي

أعلن مصدر عسكري في قوات لوغانسك الشعبية أن “الجيش الأوكراني يصفي عناصره الذين يقررون الاستسلام”، موضحاً أنه “بعد اشتباك ناري بالقرب من معقل للمسلحين الأوكرانيين..رفعت على المعقل قطعة قماش بيضاء، وعلى ترددات الراديو المفتوحة، طلب المسؤول عن المعقل فرصة الاستسلام لـ 12 جنديا”.

وتابع المصدر “إلا أنه وبعد توقف وحداتنا عن إطلاق النار، هاجمت المدفعية الأوكرانية موقع الفصيل الأوكراني المستسلم”، وبحسب المعلومات فقد “مات جميع أفراد الفصيل الأوكراني المسلح الراغب بالاستسلام”.

من جهته، قال مستشار القائم بأعمال جمهورية دونيتسك الشعبية إيغور كيماكوفسكي، إنه “خلال الهجوم المضاد على أراضي جمهورية لوغانسك الشعبية، أسر الجنود الروس عناصر من الجيش الأوكراني وكانوا في حالة هذيان من تعاطي المخدرات”، لافتاً إلى أنه “خلال الهجوم المضاد، تمت تصفية حوالي 50 عسكريا أوكرانيا، وأسر العديد من الجنود الأوكران بعضهم تدرب في لفوف، على يد مدربين من جورجيا وفرنسا”.

المصدر: روسيا اليوم