الوزير حمية يناشد المواطنين التقيد بإلارشادات حفاظاً على سلامتهم – موقع قناة المنار – لبنان
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February 1 2023 - 18:48

الوزير حمية يناشد المواطنين التقيد بإلارشادات حفاظاً على سلامتهم

منذ 13 mins 1 February، 2023
حمية-
لبنان
كتب وزير الاشغال علي حمية على تويتر “الليلة الماضية قامت جرافات الوزارة بإنقاذ ثلاث سيارات جيب كانت تمارس هواية ال off road احتجزتها الثلوج في جرود صنين واليوم تم فتح الطرقات في منطقة عيناتا –دير الاحمر امام عدد من الباصات المدرسية… الوزارة تكرر مناشدتها المواطنين بالتقيد بإرشادات الأجهزة الأمنية حفاظاً على سلامتهم”.
وارفق الوزير تصريحه ببعض الصور:
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وكان حمية اعلن ان زيارته التفقدية لمراكز جرف الثلوج هدفها المعاينة الميدانية لأعمال فتح الطرقات الجبلية التي تتواصل بجهود جميع العاملين فيها، وهي للتأكيد بأن ممارسة المسؤولية تكون من خلال نقلها من المكاتب إلى الميدان،وهي أيضاً مناشدة متجددة للمواطنين بضرورة الالتزام بالارشادات حفاظاً على سلامتهم.
 

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