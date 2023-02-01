هل من زيادة اضافية قريبة للتغذية الكهربائية؟ – موقع قناة المنار – لبنان
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February 1 2023 - 14:52

هل من زيادة اضافية قريبة للتغذية الكهربائية؟

منذ 1 ساعة 1 February، 2023
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لبنان

اعلن وزير الطاقة والمياه وليد فياض بعد حضوره اجتماعا عقده رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي مع وفد من شركة “كهرباء فرنسا” ان “الإجتماع اليوم هو من أجل متابعة الأعمال القائمة مع شركة كهرباء لبنان وأعمال التخطيط مع وزارة الطاقة لإقامة معامل جديدة ومتابعة الأعمال تمهيدا للمرحلة المقبلة”.

وعن زيادة التغذية بالكهرباء، قال”ان التغذية الكهربائية ستبقى على مستوى 250 ميغاوات لغاية منتصف هذا الشهر، بغية تأكد شركة “كهرباء لبنان” من التزامات مؤازرة أعمال نزع التعديات لتكون زيادة التغذية مفيدة وألا يكون هناك هدر وعلى أساسه تأخذ شركة كهرباء لبنان قرارا بزيادة التغذية لغاية 500 ميغاوات”.

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