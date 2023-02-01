بالفيديو | إصابة جنديين صهيونيين بعملية دهس قرب نابلس

اعترف العدو الصهيوني بإصابة اثنين من جنوده بجراح متوسطة وطفيفة بعد تعرضهم لعملية دهس على حاجز زعترة جنوبي نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة. وزعم الناطق باسم جيش العدو بأن العملية تمت عبر شاحنة تجارية وفرت من المكان حيث تقوم قوات معززة بالبحث عنها.

وقالت مصادر صهيونية بأن الشاحنة دهست الجنديين على موقف إلى الجنوب من الحاجز، وفرت باتجاه بلدة حوارة القريبة، حيث يقوم الجيش بعمليات ملاحقة لها.

ودفع الجيش الإسرائيلي بتعزيزات عسكرية إلى مكان الحادث، وقام بإغلاق الطريق الواصل بين شمال وجنوب الضفة الغربية أمام حركة المركبات، وباشرت بعمليات تمشيط واسعة بحثًا عن المشتبه به بتنفيذ العملية”.

ويأتي ذلك في سياق التوتر الذي تشهده الأوضاع بين الفلسطينيين والإسرائيليين، بعد اقتحام القوات الإسرائيلية قبل أيام، مخيم جنين، ما تسبب في سقوط 10 شهداء فلسطينيين وعدد من الجرحى. ومساء الجمعة قُتل 8 إسرائيليين وأصيب عدد آخر، اثر عملية بطولية قرب كنيس يهودي في مستوطنة النبي يعقوب في القدس المحتلة.

وصباح السبت، أصيب إسرائيليان اثنان في ضاحية سلوان في القدس، برصاص فتى فلسطيني يبلغ من العمر 13 عاما تمكنت الشرطة الإسرائيلية من إلقاء القبض عليه. ‎فيما استشهد شاب فلسطيني بعد أن أطلقت قوات الإحتلال النار عليه، في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية.

القانوع: عملية الدهس على حاجز زعترة رد على قمع الاحتلال للأسرى

وأكد الناطق باسم حركة “حماس” عبد اللطيف القانوع أن عملية الدهس البطولية على حاجز زعترة في نابلس تأتي في إطار عمليات المقاومة للرد على جرائم الاحتلال وعدوانه على مقدساتنا وشعبنا، وآخرها الإجراءات القمعية الوحشية بحق الأسرى.

وأشار القانوع إلى أن العملية البطولية تتزامن مع الاعتداءات الصهيونية على الأسرى وحالة الغضب في داخل السجون، لتؤكد قدرة المقاومة على الرد وجاهزيتها للدفاع عن الأسرى وأنهم ليسوا وحدهم. وقال: “نؤكد لأسرانا الأبطال أن المقاومة ملتحمة معهم في معركتهم ضد السجان، ولن تتخلى عن واجبها في الدفاع عنهم، وستبقى ماضية على عهدها في تحريرهم من سجون الاحتلال”.

وفي قرية سنجل شمال مدينة رام الله، أعلنت كتائب شهداء الاقصى ان مجاهديها أطلقوا النار باتجاه قوة لجيش العدو الصهيوني، كما استهدف إطلاق نار حاجز الجلمة شمال شرق جنين.

هذا، وأطلقت قوات الاحتلال قنابل إضاءة في أجواء المنطقة الجنوبية من مخيم عقبة جبر وتنفذ أعمال بحث في المكان، مع استمرار فشلها في العثور على منفذي عملية مطعم المستوطنين جنوب أريحا قبل ثلاثة أيام.

المصدر: مواقع