تقرير مصور | بعد طول غياب.. العاصفة فرح تغمر لبنان

يتعرض لبنان لعاصفة ثلجية تستمر لايام عدة حيث تشتد نهاية الاسبوع ليصل تساقط الثلوج الى 900 متر. فكيف كانت في يومها الاول. ويتوقع أن تشتد العاصفة التي تسيطر على لبنان ليلا، في وقت تعمل فرق وزارة الاشغال العامةِ والنقل على فتح الطرقات في مختلف المناطق الجبلية. فيما تتساقط الامطار الغزيرة فوق مختلف المناطق اللبنانية.

وتضرب عاصفة ثلجية “فرح” لبنان، تترافق مع تدن ملحوظ في درجات الحرارة، وقد بدأت ملامحها في منطقة البقاع خلال ساعات الصباح. وتوقعت مصلحة الارصاد الجوية ان تشتد العاصفة نهاية الاسبوع، على ان تترافق مع سرعة رياح، وازدياد في تساقط الثلوج ليلامس 900 متر.

وفي بعلبك، تراكم في الثلوج وتأهب البلدية والقوى الفاعلة لمواجهة الصقيع المتوقع. وفي جرود جبيل رسمت الثلوج لوحة فنية رائعة، وفي نبع الطاسة تفجرت الينابيع والمياه العذبة، وفي النبطية، شهدت المدينة تساقط الأمطار بكميات كبيرة. وكذلك هو المشهد في بيروت، حيث بدت ملامح العاصفة واضحه.

ويقوم وزير الاشغال والنقل بجولة على ضهر البيدر لمتابعة عمل فرق الوزراة.

المصدر: المنار