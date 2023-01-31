إعلام العدو: اصابتان بعملية دهس على حاجز زعترة جنوب نابلس والمنفذ ينسحب من المكان – موقع قناة المنار – لبنان
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January 31 2023 - 21:26

إعلام العدو: اصابتان بعملية دهس على حاجز زعترة جنوب نابلس والمنفذ ينسحب من المكان

منذ 39 mins 31 January، 2023
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