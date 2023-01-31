وفد من “تجمع العلماء” زار مفتي عكار: ندعم المقاومة في كل مكان

زار وفد من “تجمع العلماء المسلمين” الثلاثاء “مفتي عكار” الشيخ زيد بكار زكريا مهنئا بانتخابه.

وبعد اللقاء، قال رئيس الهيئة الإدارية في التجمع الشيخ حسان عبد الله “تشرفنا نحن تجمع العلماء المسلمين في لبنان بزيارة سماحتكم أولا للتهنئة والتبريك للمكان الذي وصلتم إليه وهو في النهاية بحسب الإسلام تكليف وليس تشريف ونحن عادة نقول للذي يتحمل المسؤوليات خاصة في المجال الشرعي والديني: الله يعينك ويساعدك ويقدم على يديك الخير”، وتابع “نحن طبعا نتشرف بأن نكون في هذه الدار الكريمة نعبر أولا عن وحدة الأمة الإسلامية، ونعبر أيضا عن أننا جميعا على طريق واحد ندعو إلى الإسلام المحمدي الأصيل”.

واضاف الشيخ عبد الله “ندعو إلى دعم المقاومة في كل مكان يجتاح فيه أي عدو لبلاد المسلمين، دعمنا المقاومة ومازلنا في لبنان وندعم المقاومة في فلسطين وكنا قد دعمنا المقاومة في العراق، وكذلك في أفغانستان، وتحملنا في هذا السبيل الكثير من التضحيات سقط من بين المشايخ أيضا شهداء، ونحن كنا وما زلنا نعمل من أجل إعلاء كلمة الله عز وجل، وكي تكون كلمة الله هي العليا”.

من جهته، رحب المفتي زكري بالوفد، وقال “ما نحتاجه فعلا في هذه الفترة العصيبة هي الوحدة والاتفاق والاجتماع”، واضاف “نحن فعلا بحاجة إلى خطاب الألفة والمحبة والأخوة والتآخي، وأن ندرك أن أهل السياسة إن كانوا محليا أو عالميا لا تعنيهم إلا مصالحهم الشخصية والذاتية. التعويل على أهل الدين، على أهل الإيمان، على أهل العلم، على أهل القرآن”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام