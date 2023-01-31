اللقاء العلمائي التشاوري يندد بإحراق المصحف في السويد

نظم اللقاء العلمائي التشاوري لقاءً علمائياً في مجمع كلية الدعوة في بيروت، تنديداً بإحراق القرآن الكريم في السويد، ودعماً للمقاومة في فلسطين ضد العدوان الإسرائيلي.

شارك في اللقاء جمع من العلماء والهئيات والجمعيات الإسلامية من لبنان وفلسطين، وأكدت خلاله الكلمات أن ما جرى ويجري من إساءةٍ للمسلمين ومقدساتهم هو من تخطيط العدو الصهيوني، الذي فشلت كل مشاريعه بحرف الأنظار عن فلسطين وقضيتها. ودعا العلماء المجتمع الدولي لرفض ونبذ كل أشكال التطرف والعنصرية ومحاسبة مرتكبيها بحزم لعدم تكرارها، مؤكدين أن هذه التصراف الخبيثة وعدم مكافحتها هو مخطط مدروس لتأجيج الإسلاموفوبيا في أوروبا. وشددوا على أن المقاومة هي الأداة الاساس لردع العدو عن قيامه بالجرائم بحق الإسلام والمسلمين.

المصدر: قناة المنار