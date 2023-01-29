القسّام تعلن انها سيطرت على حوامة مسيّرة خلال العدوان الأخير

أعلنت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة حماس- أنها سيطرت على حوامةٍ صهيونية مسيّرة خلال العدوان الأخير، وحصلت منها على معلوماتٍ حساسة.

وجاء في بيان القسام الذي نشرته عبر موقعها الإلكتروني: “بعون الله وتوفيقه تمكنت كتائب الشهيد عز الدين القسام خلال العدوان الأخير على قطاع غزة فجر الجمعة 05 رجب 1444هـ الموافق 27/01/2023م من السيطرة على حوامةٍ صهيونيةٍ مسيّرة كانت في مهمةٍ خاصة داخل قطاع غزة”.

وأضاف البيان: “وقد تمكن مهندسونا من التعامل مع الحوامة، واستخراج معلوماتٍ مهمةٍ وحساسة تخص قوات العدو منها”.

المصدر: كتائب القسام