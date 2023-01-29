الجمعية اللبنانية للاسرى والمحررين في يوم الحرية: الوطن يحفظ بالتضحيات – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
January 29 2023 - 19:26

الجمعية اللبنانية للاسرى والمحررين في يوم الحرية: الوطن يحفظ بالتضحيات

منذ 2 ساعة 29 January، 2023
الجمعية اللبنانية
لبنان

إعتبرت الجمعية اللبنانية للاسرى والمحررين في يوم حرية الاسير، ان “التاسع والعشرين من كانون الثاني هو يوم الحرية للاسرى والمعتقلين، يوم عادوا منتصرين، مكرمين، مرفوعي الرأس، وكل الوطن كان هناك في استقبالهم”.

أضافت في بيان: “عاد اسرانا وعلى رأسهم  الشيخ عبد الكريم عبيد، بارادة الله والمجاهدين ودماء الشهداء وجراحات الجرحى، وكان عرسا وطنيا بامتياز، واليوم نؤكد الموقف ان الحرية تكتمل بالعرس الكبير لاسرانا الاعزاء الذين ما زالوا بالالاف خلف القضبان، هؤلاء الذين هم أمانة الله فينا وامانة الشهداء، نعاهدهم اليوم انه بدماء خيري علقم وعدي التميمي وابراهيم ياسين وكل الشهداء، سيشرق فجر الحرية ويعودون الينا والى احضان امهاتهم وابائهم وعائلاتهم”.

واكدت ان “الامل بالله وبالمجاهدين المقاومين الذين خطوا على جبين الشمس شعارا كبيرا اسرانا امانة دمائنا، نعاهدكم يا اسرانا في يوم اسير حزب الله وحريته ان نبقى نردد الاية الكريمة: ونراه قريبا”.

التعليقات

ذات صلة