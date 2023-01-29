“بلينكن” يصل إلى المنطقة في ظل أجواء مأزومة تحيط بكيان الاحتلال

بدأ وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن زيارةً للشرق الأوسط الأحد، أولى محطاتها العاصمة المصرية القاهرة، قبل أن يبدأ زيارة مقررة للأراضي الفلسطينية المحتلة يومي 30 و31 كانون الثاني/يناير، حيث سيلتقي عدداً من المسؤولين الإسرائيليين، من بينهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الخارجية إيلي كوهين.

زيارة بلينكن تأتي في ظل تصاعد التوترات بين الاحتلال الإسرائيلي والفلسطينيين، إثر اقتحام قوات الاحتلال لجنين قبل أيام، ما أسفر عن سقوط 10 شهداء فلسطينيين. وفي المقابل، لقي 7 إسرائيليين مصرعهم في عملية إطلاق نار بالقدس نفذها الفلسطيني خيري علقم. إضافة إلى استمرار التظاهرات المناهضة لحكومة العدو وتداعيات ذلك على الكيان المحتل.

السفارة الأمريكية في مصر أعلنت أن الزيارة تأتي في إطار الجهود والمساعي لتجنب التصعيد بفلسطين، وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة ومصر، وتعزيز السلام والأمن في المنطقة، بما في ذلك من خلال الدعم المشترك للانتخابات في ليبيا، والعملية السياسية الحالية في السودان.

المصدر: فلسطين اليوم