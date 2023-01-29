وزارة النقل السورية تعلن عن استئناف الرحلات الجوية دمشق بغداد دمشق، بمعدل رحلتين أسبوعياً الأحد والخميس، اعتباراً من الثاني من شباط/فبراير المقبل – موقع قناة المنار – لبنان
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January 29 2023 - 10:48
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وزارة النقل السورية تعلن عن استئناف الرحلات الجوية دمشق بغداد دمشق، بمعدل رحلتين أسبوعياً الأحد والخميس، اعتباراً من الثاني من شباط/فبراير المقبل
منذ 47 mins
29 January، 2023
بغداد
دمشق
وزارة النقل السورية
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