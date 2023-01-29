فصائل المقاومة الفلسطينية: ‎ما يتعرض له أسرانا البواسل في سجون الاحتلال من إجراءات قمعية هو عدوان إجرامي غاشم – موقع قناة المنار – لبنان
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January 29 2023 - 10:48

فصائل المقاومة الفلسطينية: ‎ما يتعرض له أسرانا البواسل في سجون الاحتلال من إجراءات قمعية هو عدوان إجرامي غاشم

منذ 1 ساعة 29 January، 2023
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