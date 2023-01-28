بالفيديو | مقاوم يطلق النار قرب مطعم في أريحا وينسحب بسلام

أطلق مقاوم فلسطيني النار، مساء السبت، قرب مطعم عند مفرق “ألموج، قرب مدينة أريحا، قبل أن ينسحب من المكان بسلام. وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال إن فلسطينيًّا وصل إلى المطعم، وأطلق رصاصة واحدة قبل أن ينسحب دون وقوع إصابات، مشيرًا إلى أن قوات الجيش والشرطة تمشط المنطقة بحثاً عنه.

وأغلقت قوات الاحتلال الصهيوني، مساء اليوم، مدخلي مدينة أريحا الشمالي والجنوبي. وأفاد شهود عيان أن قوات الاحتلال أغلقت شارع القدس المؤدي إلى مدخل أريحا الجنوبي أمام المواطنين، والمدخل الشمالي، وأوقفت مركبات المواطنين، وفتشتها، ودققت في بطاقات راكبيها.

وذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية أن فلسطينياً وصل بمركبته الى محاذاة مطعم قرب مستوطنة “ألموغ” شمالي البحر الميت وترجل من مركبته وأطلق طلقة واحدة تجاه المطعم، إلا أن خللاً في سلاحه منعه من مواصلة العملية منسحبًا من المكان. وقامت قوات معززة من الجيش بالبحث عن المهاجم، حيث يعتقد بأنه انسحب صوب أريحا.

وأشعل شبان الإطارات المطاطية وتجمهروا عند المدخل الجنوبي بمدينة أريحا، استعداداً للتصدي لاقتحام محتمل من قوات الاحتلال.

ودارت مواجهات مسلحة في مخيم عقبة جبر في أريحا، لحظة قيام قوات الاحتلال بمداهمة عدة منازل، في حين تواصل أعمال بحث وتمشيط، تزامناً مع نصب حواجز على مداخل أريحا.

ونفذ المقاوم خيري علقم عملية بطولية -أمس- في القدس المحتلة، قتل خلالها 7 مستوطنين صهاينة، وأصاب 20 آخرين، في حين أصيب مستوطنان في عملية إطلاق نار أخرى -صباح اليوم- في سلوان بالقدس المحتلة.

المصدر: مواقع