تقرير مصور | تغذية الكهرباء في لبنان لساعتين فقط كمرحلة أولى

بعد طول انتظار، تمكنت اثتنان من اصل اربع بواخر من افراغ حمولتهما من الفيول في خزانات معملي دير عمار والزهراني ، في حين تنتظر الباخرتان الراسيتان واحدة قبالة الجية واخرى قبالة معمل الذوق في جونية ان يستكمل المصرف المركزي صرف باقي الاعتمادات لصالح المورد شركة فيتول ، وذلك بعد توجيهات الحكومة بصرف اثنين وستين مليون دولار لهذا الغرض على شكل سلفة خزينة.

ومع هذه المستجدات، تسعى مؤسسة كهرباء لبنان لتنفيذ خطتها على ثلاث مراحل. المرحلة الاولى، بدأت مع افراغ باخرتي فيول بحمولة تبلغ 33 الف طن لكل منها في معملي الزهراني ودير عمار، وهذا يساهم في رفع الإنتاج إلى حدود 250 ميغاواط بما يعادل ساعتين في اليوم. لكن لماذا فقط ساعتين.

المنار علمت ان كهرباء لبنان لن تزيد الانتاج وذلك لاستخدام الكمية الموجودة من الفيول في أطول مدة ممكنة ، وثانيا، ان تضمن المؤسسة قدرتها على الجباية وهنا تفيد المصادر بان احد اهم هذه الضمانات مشروط بمؤازرة القوى الامنية لفرق كهرباء لبنان ونزع التعديات على 216 مخرجا كمستوى أول من أصل800 مخرج توزيع.

وتقدر كهرباء لبنان ان المهلة انجاز المرحلة الاولى يجب ان لا تتخطى العاشر من شباط المقبل، وبعدها تبدأ المرحلة الثانية. ووفق كهرباء لبنان سيتم فيها رفع القدرة الانتاجية من 250 الى 450 ميغاواط، بما يعادل اربع ساعات في اليوم.

وهنا تنقل مصادر المنار بأن هذه الزيادة دونها تحديات ابرزها، ان تستجيب الادارات الحكومية وتسدد ما هو متوجب عليها من فواتير لصالح كهرباء لبنان. على ان يتم تبعاعا تقييم ما يسبق من خطوات، للانتقال الى المرحلة الثالثة التي يتم خلالها رفع القدرة الإنتاجية إلى 585 ميغاواط بما يعادل ست ساعات يوميا.

ولحين الوصول الى الست ساعات تغذية ، ستكون عيون اللبنانيين الذين انهتكتهم العتمة وغلاء فاتورة المولدات، على تغذية الساعتين من اصل اربع وعشرين وبعدها لكل ساعة حديث.

وتنظم وزارة الطاقـة والميـــاه بالتعاون مع شركة توتال انيرجيز الفرنسية، وإيني الايطالية ، وقطر للطاقة ألملحقين التعديليين لإتفاقيّتي الإستكشاف والانتاج في الرقعتين 4 و9 وذلك لمناسبة دخول الشركة القطرية كشريكة مع الشركتين الفرنسية والايطالية وسيلي التوقيع مؤتمر صحافي يعقده وزيرا الطاقة اللبناني والقطري وكبار المسؤولين في توتال انرجيز وإيني الايطالية في السراي الحكومي.

المصدر: المنار