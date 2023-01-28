“أوكتاغون الجيش المصري”.. صور تكشف موقع القوات المصرية الجديد

كشفت صور حصلت عليها RT عن اعتماد القوات المسلحة المصرية تصميم مركز المؤتمرات الدولي داخل مقر القيادة الاستراتيجية “الأوكتاغون”، لبناء مقر جديد لمؤتمرات الجيش المصري.

ومن المقرر أن يكون هذا المقر الواقع في العاصمة الإدارية الجديدة في مصر، مركز لمؤتمرات القوات المسلحة المصرية والاجتماعات الهامة، حيث تم إنجاز جزء كبير من من مقر الجيش المصري “الأوكتاغون”، ولم يتبق سوى بعض المباني التي يتم إنجازها ومن ضمنها مقر المؤتمرات المذكور أعلاه.

ويضم المبنى الجديد “الأوكتاغون” أو “The Octagon” أي ثماني الأضلاع، جميع مقرات أفرع القوات المسلحة المصرية.

والأوكتاغون تعني ثماني الأضلاع أو الزوايا، فيما يعني البنتاغون The Pentagon، خماسي الأضلاع أو الزوايا، وهي تسمية في اللغة اليونانية القديمة، حيث أن أوكتا تعني الرقم ثمانية، بينما بنتا تعني الرقم خمسة، ومن هنا أطلق لفظ بنتاغون على مبنى وزارة الدفاع الأمريكية، لأنه مصمم على شكل مبنى خماسي الأضلاع.



ويقام المشروع على مساحة إجمالية تقدر بـ189 ألف متر مربع، بينما تقدر المساحة الفعلية للمباني بـ45 ألف متر مربع، ويشتمل التصميم على 8 مباني مثمنة الأوجه على الطراز الفرعوني متراصة على شكل دائرة تضم المباني الإدارية، بينما هناك مبنيان وزاريان مركزيان يقعان في مركز الدائرة ويتصلان ببعضهما البعض وبباقي المباني الثمانية الخارجية بممرات طولية، وعدد هذه المباني مساو لعدد إدارات الجيش المصري.

المصدر: روسيا اليوم