الطقس في لبنان..

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني في لبنان أن يكون الطقس غدا السبت، غائما جزئيا مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة والتي تعود إلى معدلاتها الموسمية، كما يتكون الضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار خفيفة متفرقة في المناطق الشمالية، كما تتساقط بعض الثلوج الخفيفة على ارتفاع 1900 متر وما فوق.

الحال العامة: طقس متقلب يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط بسبب تأثير المنخفض الجوي المتمركز فوق البحر الاسود وشمال تركيا، يشتد تأثيره اعتبارا من نهار الإثنين ويكون مترافق بكتل هوائية باردة مما يؤدي إلى تساقط أمطار وثلوج ورياح قوية وحدوث عواصف رعدية ويستمر خلال أيام الأسبوع المقبل، (معدل درجات الحرارة لشهر كانون الثاني من 11 إلى 19 درجة).

– الطقس المتوقع في لبنان:

السبت: غائم جزئيا إلى غائم أحيانا بسحب متوسطة مع ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة والتي تبقى فوق معدلاتها الموسمية خلال النهار (بحدود ال5 درجات). كما تنشط الرياح خلال الفترة الصباحية خاصة جنوب البلاد مع ظهور طبقات من الغبار في الأجواء، يتوقع تساقط أمطار متفرقة أحيانا مع ظهور لبعض الخلايا الرعدية المنفردة فترة قبل الظهر، تنخفض درجات الحرارة اعتبارا من بعد الظهر بشكل سريع ويتكون الضباب على المرتفعات.

الأحد: غائم جزئيا مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة والتي تعود إلى معدلاتها الموسمية. كما يتكون الضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار خفيفة متفرقة في المناطق الشمالية، كما تتساقط بعض الثلوج الخفيفة على ارتفاع 1900 متر وما فوق.

الإثنين: غائم جزئيا إلى غائم أحيانا مع انخفاض إضافي بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار متفرقة خاصة في المناطق الشمالية اعتبارا من الظهر مع نشاط للخلايا الرعدية، تشتد حدة الامطار ليل الاثنين/ الثلاثاء وتكون مترافقة بعواصف رعدية ورياح ناشطة تفارب ال50 كم/س تتساقط الثلوج على ارتفاع 1700متر وما دون شمال البلاد ويتدنى مستوى تساقطها فجر الثلاثاء لتلامس الـ1400 متر.

الثلاثاء: غائم اجمالا مع استمرار الانخفاض بدرجات الحرارة والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية كما يتكون الضباب بشكل كثيف أحياناً على المرتفعات، تتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا ومترافقة بعواصف رعدية ورياح ناشطة كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1400 متر وما فوق وتلامس خلال الليل مع تدني درجات الحرارة ال1200 متر.

-الحرارة على الساحل من 12 الى 25 درجة ، فوق الجبال من 8 الى 18 درجة، في الداخل من 12 الى 21 درجة.

-الرياح السطحية: شرقية إلى جنوبية شرقية، تتحول خلال النهار الى جنوبية غربية، ناشطة أحيانا، سرعتها من 20 إلى 40 كم/س، تشتد أحيانا لتصل إلى 55 كم/س خاصة جنوب البلاد.

– الانقشاع: متوسط اجمالا، يسوء ليلا بسبب الضباب على المرتفعات.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 25 و75%.

– حال البحر: متوسط ارتفاع الموج إلى مائج. حرارة سطح الماء: 19°م.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام