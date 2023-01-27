“لقاء الاحزاب” أشاد بمقاومة أبناء مخيم جنين: العدو الاسرائيلي فشل بكسر إرادة المقاومة

دان “لقاء الاحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية” في بيان له الجمعة “العدوان الصهيوني على مخيم جنين الصامد في الضفة الغربية المحتلة”، وأشاد “بالمقاومة الباسلة لأبناء المخيم الذين سطروا ملحمة جديدة من ملاحم البطولة والفداء في مواجهة جيش الإحتلال”.

وأكد اللقاء أن “العدو فشل في كسر إرادة المقاومة، في حين كشف عن الطبيعة الاجرامية والارهابية لحكومة نتنياهو، التي تقوم على ارتكاب المزيد من المجازر الدموية في حق الشعب الفلسطيني”.

وندد اللقاء “بالصمت والتواطؤ الرسمي العربي والدولي إزاء هذا العدوان، الذي يشكل انتهاكا سافرا لحقوق الإنسان والقوانين الدولية، ما يشجع حكومة المتطرفين الصهاينة على الإستمرار في عدوانهم وارتكاب المزيد من الجرائم والمجازر بحق الشعب الفلسطيني”، ولفت الى أن “الصمود الأسطوري للشعب الفلسطيني ومقاومته البطلة هو الذي أبقى القضية الفلسطينية حية، وأدى إلى إحباط المشاريع الصهيونية الأميركية لتصفيتها”.

ودعا اللقاء “كل شرفاء الأمة وقواها الحية، بأن يقدموا كل أشكال الدعم والمؤازرة لنضال الشعب الفلسطيني ومقاومته، الذين يشكلون طليعة الأمة في الدفاع عن حقوقها وأمنها القومي في مواجهة المشروع الصهيوني الإرهابي العنصري التوسعي”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام