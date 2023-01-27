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January 27 2023 - 13:12

الولايات المتحدة… حاكم جورجيا يعلن حالة الطوارئ

منذ 1 ساعة 27 January، 2023
حاكم جورجيا يعلن حالة الطوارئ
أخبار دولية - الولايات المتحدة

أعلن حاكم ولاية جورجيا الأمريكية بريان كيمب حالة الطوارئ، رداً على الاحتجاجات العنيفة في وسط مدينة أتلانتا منذ أسبوع، بعد مقتل أحد الناشطين البيئيين برصاص شرطي. وحسب الوثيقة التي أصدرها الحاكم فإن حالة الطوارئ ستبقى قائمة حتى 9 شباط/فبراير المقبل، ما لم يتم تمديدها.

وكان سكان مدينة أتلاتنا في الولاية تداعوا إلى التظاهر احتجاجاً على إقامة مركز تدريبي في المدينة. وفي 18 كانون الثاني/يناير، قتل متظاهر من قبل سلطات إنفاذ القانون، قالت السلطات إنه أطلق النار وأصاب جندياً، فرد عناصرها بإطلاق النار عليه.

وعلى الإثر، اندلعت أعمال شغب في المدينة، تخللها إلقاء الحجارة وإشعال الألعاب النارية أمام ناطحة سحاب تضم مؤسسة شرطة أتلانتا، مما أدّى إلى تحطيم النوافذ الزجاجية، وإحراق سيارة تابعة للشرطة.

المصدر: روسيا اليوم

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