بالفيديو | إطلاق عدد من الصواريخ من غزة على عسقلان وسلطات الإحتلال تفتح الملاجئ

أفادت وسائل إعلام عبرية، الليلة بإطلاق صاروخين على الأقل من قطاع غزة على عسقلان جنوبي الكيان الإسرائيلي، زاعمة أن القبة الحديدية نجحت باعتراضهما. وقالت القناة السابعة العبرية إن صواريخ أطلقت من قطاع غزة على عسقلان، في وقت سمعت فيه انفجارات بالمدينة ناجمة عن محاولة القبة الحديدية اعتراضها.

من جهتها أفادت صحيفة معاريف باعتراض صاروخين في أجواء عسقلان بعد إطلاقهما من غزة. في غضون ذلك أكدت القناة 13 العبرية، أن الجبهة الداخلية الإسرائيلية قررت فتح الملاجئ في مدينة عسقلان بعد إطلاق الصواريخ من غزة.

وأشار بيان أولي لجيش الاحتلال الإسرائيلي، بأنه تم تفعيل صافرات الإنذار في مدينة أشكلون وفي بعض مستوطنان غلاف غزة. وقال الإعلام العبري إنه من المتوقع أن يرد جيش الاحتلال الإسرائيلي الليلة على إطلاق الصواريخ من غزة.

ويأتي إطلاق الصواريخ بعد ساعات من استشهاد 10 فلسطينيين في عدوان إسرائيلي في مخيم جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة.

بالفيديو | لحظة إطلاق صافرات الإنذار في مدينة عسقلان المحتلة

وقالت القناة 12 العبرية إن الأجواء تشير إلى ليلة متوترة للغاية، فالجيش سيرد ضد قطاع غزة، وسكان الغلاف سيبقون بجانب الغرف المحمية. في حين قال عضو الكنيست ألموغ كوهين: “أتوقع أن يكون الرد على حماس غير متناسب، وأضاف أن ربط الأحداث بين الضفة وغزة خطر استراتيجي على الكيان الإسرائيلي وسابقة خطيرة فقانون الغلاف مثل قانون تل أبيب.

وقال إعلام العدو إن هناك العديد من الأهداف المهمة التي وافق جيش الإسرائيلي على مهاجمتها في غزة، متوقعاً حدوث هجوم كبير.

مواجهات في الضفة

وبالتزامن مع إطلاق الصواريخ من قطاع غزة، دارت مواجهات بين قوات الإحتلال والمقاومين الفلسطنيين في أكثر من منطقة في الضفة الغربية، وتم تفجير عبوة محلية الصنع قرب حاجز قلنديا شمال القدس المحتلة.

ودارت مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال في قرية النبي صالح شمال غرب رام الله.

كما اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في بلدة صور باهر بالقدس المحتلة.

وانتشرت قوات الاحتلال في بلدة صور باهر بالقدس المحتلة، بعد استقدامها تعزيزات جديدة.

كما اشتعلت النيران في برج عسكري للاحتلال قرب بلدة العيزرية بالقدس المحتلة، عقب استهدافه بالزجاجات الحارقة، في حين القى مقاومون عبوة ناسفة محلية الصنع “كوع” تجاه مستوطنة “بسجوت” شرق محافظة رام الله والبيرة.

المصدر: مواقع