فلسطين: اندلاع مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في بلدة بدّو شمالي غربي القدس ظهر اليوم – موقع قناة المنار – لبنان
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January 26 2023 - 15:24

فلسطين: اندلاع مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في بلدة بدّو شمالي غربي القدس ظهر اليوم

منذ 16 mins 26 January، 2023
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